Возле Берислава на мине подорвался трактор: есть раненый

"Тракторист наткнулся на взрывчатку во время проведения полевых работ. Из-за детонации 53-летний мужчина получил травмы головы и руки", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, состояние пострадавшего - стабильное. Ему предоставили медицинскую помощь и отпустили домой.

"Только за этот месяц это уже четвертый случай подрыва сельскохозяйственной техники на минах, оставленных российской армией", - добавили в администрации.

Напомним, в Бериславском районе Херсонской области трактор подорвался на мине 17 апреля. Тогда тракторист получил ранения. Аналогичный случай произошел в селе Ольгино того же Бериславского района 7 мая.

Напомним, в Херсонской области между селом Ольгино и поселком Архангельское на вражеской мине подорвался 37-летний гражданский.