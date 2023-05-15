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Возле Берислава на мине подорвался трактор: есть раненый

Фото: у села Томарино Херсонской области трактор подорвался на мине 15 мая (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Вблизи села Томарино Бериславской общины Херсонской области на российской мине подорвался трактор. Мужчина, сидевший за рулем, получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Тракторист наткнулся на взрывчатку во время проведения полевых работ. Из-за детонации 53-летний мужчина получил травмы головы и руки", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, состояние пострадавшего - стабильное. Ему предоставили медицинскую помощь и отпустили домой.

"Только за этот месяц это уже четвертый случай подрыва сельскохозяйственной техники на минах, оставленных российской армией", - добавили в администрации.

Напомним, в Бериславском районе Херсонской области трактор подорвался на мине 17 апреля. Тогда тракторист получил ранения. Аналогичный случай произошел в селе Ольгино того же Бериславского района 7 мая.

Напомним, в Херсонской области между селом Ольгино и поселком Архангельское на вражеской мине подорвался 37-летний гражданский.

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