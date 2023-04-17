У Херсонській області трактор підірвався на російській міні

У Бериславському районі Херсонської області трактор підірвався на російській міні. У результаті водій отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Вкотре нагадуємо, що мінна небезпека у Херсонській області залишається надзвичайно високою! Відвідування територій, де ще не працювали сапери, і потенційно замінованих місць - полів, лісів, узбережжя водойм, узбіччя доріг - неприпустиме", - наголосили в ОВА.

"Подія трапилася в полі між селами Трифонівка та Борозенське. Там під час виконання робіт тракторист натрапив на російську вибухівку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Харківській області жінка підірвалась на вибухівці на ринку, а чоловік-електромонтер - під час відновлювальних робіт.

Також раніше ми писали, що у Херсонській області між селом Ольгине та селищем Архангельське на ворожій міні підірвався 37-річний цивільний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.