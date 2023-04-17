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У Херсонській області трактор підірвався на російській міні

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Херсонська область , Понеділок 17 квітня 2023 19:02
У Херсонській області трактор підірвався на російській міні Фото: у Херсонській області трактор підірвався на російській міні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Бериславському районі Херсонської області трактор підірвався на російській міні. У результаті водій отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Подія трапилася в полі між селами Трифонівка та Борозенське. Там під час виконання робіт тракторист натрапив на російську вибухівку", - йдеться в повідомленні.

У результаті підриву чоловік дістав поранення. Нині лікарі надають йому необхідну меддопомогу.

"Вкотре нагадуємо, що мінна небезпека у Херсонській області залишається надзвичайно високою! Відвідування територій, де ще не працювали сапери, і потенційно замінованих місць - полів, лісів, узбережжя водойм, узбіччя доріг - неприпустиме", - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Харківській області жінка підірвалась на вибухівці на ринку, а чоловік-електромонтер - під час відновлювальних робіт.

Також раніше ми писали, що у Херсонській області між селом Ольгине та селищем Архангельське на ворожій міні підірвався 37-річний цивільний.

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