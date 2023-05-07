ua ru
Нд, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсонській області на міні підірвався трактор

Новость на русском →
Неділя 07 травня 2023 18:53
У Херсонській області на міні підірвався трактор Фото: У Херсонській області на міні підірвався трактор (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Херсонській області трактор підірвався на міні. Унаслідок події постраждав тракторист.

Про це заявив прес-секретар Херсонської ОДА Олександр Толоконніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, інцидент стався у селі Ольгине.

"Близько півгодини тому отримали повідомлення, що знову тракторист підірвався на міні в селі Ольгине. Наразі не відомий його стан, на місце виїхала швидка. Ще раз наголошую, не виїжджайте на необстежені ділянки, здоров'я та ваша сім'я - важливіші, ніж те, що можна не встигнути посіяти", - заявив він.

Нагадаємо, вчора у Харківській області трактор наїхав на міну, внаслідок чого 43-річний чоловік отримав травми.

Крім того, ну Київській області тракторист підірвався на протитанковій міні.

Раніше в Херсонській області під час проведення польових робіт трактор підірвався на російській міні. Внаслідок цього водій отримав поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
Як може розвиватися український контрнаступ: WP спрогнозував сценарії
Як може розвиватися український контрнаступ: WP спрогнозував сценарії
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою