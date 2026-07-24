Біля берегів Румунії пошкоджено судно, яке перевозило вугілля зі США до України

Судно під прапором Ліберії перевозило вугілля з американського Норфолка до України та перебувало в ексклюзивній економічній зоні Румунії.

Сигнал лиха було передано через міжнародний морський канал зв’язку. Екіпаж повідомив про пошкодження судна та попросив про допомогу. На той момент надходила інформація про можливу необхідність евакуації членів екіпажу.

За інфонмацією Romania Insider, попередні оцінки вказують на те, що інцидент міг бути спричинений морським безпілотником або вибухом морської міни.

Фото: біля берегів Румунії пошкоджено судно Christiana B (facebook.com/departamenturgente)

Румунські служби запустили план реагування на надзвичайну ситуацію та направили до району інциденту рятувальні судна SAR Apollo і SAR Artemis, які належать Румунському агентству з порятунку людей на морі.

Крім того, вертоліт Генеральної авіаційної інспекції Міністерства внутрішніх справ Румунії провів повітряну розвідку місця події.

Згідно з інформацією, наданою капітаном судна, постраждалих немає, і екіпаж більше не потребує евакуації.

Судно також може продовжувати рух до берега, де пройде технічні огляди та ремонт пошкоджень.