Танкер біля берегів Румунії атакували три дрони: врятовані моряки розкрили деталі

Члени екіпажу танкера Gas Lisbon, який був пошкоджений біля узбережжя Румунії, вперше розповіли про подробиці атаки. За їхніми словами, судно зазнало ударів трьох безпілотників, після чого екіпаж розпочав евакуацію та надання допомоги постраждалим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Digi24 .

Три удари по танкеру

Двоє моряків, яких вдалося врятувати після атаки на танкер Gas Lisbon біля берегів Румунії, заявили, що судно вразили три ударні безпілотники.

Член екіпажу з Грузії Олександр Мегрелідзе повідомив, що був у своїй каюті, коли відчув перший вибух. За його словами, всього по танкеру завдали три удари.

Що відбувалося після атаки

Незважаючи на стресову ситуацію, екіпаж одразу розпочав виконання аварійних процедур. Моряки організували евакуацію та почали допомагати трьом постраждалим колегам.

Ще один врятований член екіпажу Олександр Арро розповів, що атака відбулася приблизно о 23:00. За його оцінкою, спочатку судно атакували два безпілотники: один удар припав по машинному відділенню, другий — по житловому сектору.

Допомога прийшла через кілька годин

Як зазначив Арро, третій безпілотник атакував танкер приблизно за три години після перших влучень. За його словами, румунські рятувальні служби прибули до місця пригоди лише через чотири-п'ять годин після початку атаки.

Саме за цей час екіпаж самостійно виконував дії щодо порятунку людей та мінімізації наслідків пошкоджень судна.