У берегов Румынии повреждено судно, перевозившее уголь из США в Украину

Судно под флагом Либерии перевозило уголь из американского Норфолка в Украину и находилось в эксклюзивной экономической зоне Румынии.

Сигнал бедствия был передан через международный морской канал связи. Экипаж сообщил о повреждении судна и попросил о помощи. В тот момент поступала информация о возможной необходимости эвакуации членов экипажа.

По информации Romania Insider, предварительные оценки указывают на то, что инцидент мог быть вызван морским беспилотником или взрывом морской мины.

Фото: у берегов Румынии повреждено судно Christiana B (facebook.com/departamenturgente)

Румынские службы запустили план реагирования на чрезвычайную ситуацию и направили в район инцидента спасательные суда SAR Apollo и SAR Artemis, принадлежащие Румынскому агентству по спасению людей на море.

Кроме того, вертолет Генеральной авиационной инспекции Министерства внутренних дел Румынии провел воздушную разведку места происшествия.

Согласно информации, предоставленной капитаном судна, пострадавших нет, и экипаж больше не нуждается в эвакуации.

Судно также может продолжать движение к берегу, где пройдут технические осмотры и ремонт повреждений.