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Біля берегів Південної Кореї загорілось російське судно, є постраждалі

Фото: біля берегів Південної Кореї загорілось російське судно, є постраждалі (shipspotting.com)
Автор: Сергій Пишкін

Вранці 26 березня, за вісім кілометрів від порту Камчхон міста Пусан, Південна Корея, сталася пожежа на російському рефрежираторному судні Crystal Asia. Серед членів екіпажу є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами представника компанії-судновласника "Транс Вінд Флот", пожежа на кораблі сталась через вибух в машинному відділенні. 

Згідно з даними генерального консульства Російської Федерації (РФ), під час пожежі на судні перебували 23 людини, серед яких 22 росіянина. Наразі відомо про шістьох громадян Росії, що постраждали, двоє з яких перебувають у важкому стані. 

"Травми, здебільшого, люди дістали через те, що їх посікло шибками (внаслідок вибухової хвилі, - ред.)", - розповів співрозмовник "РИА Новости". 

Причини вибуху в машинному відділенні наразі невідомі. 

"Зараз судно ошвартоване в порту Пусана, стоятиме на ремонті. До цього в Кореї було проведено невеликий ремонт, і судно вийшло в рейс без вантажу", - додав співрозмовник. 

 

 

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як торік у російському Санкт-Петербурзі зіштовхнулись два кораблі. Перед цим в Архангельській області сталася пожежа на верхній палубі теплохода "М.В. Ломоносов".

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Південна Корея