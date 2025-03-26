У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, есть пострадавшие

По словам представителя компании-судовладельца "Транс Винд Флот", пожар на корабле произошел из-за взрыва в машинном отделении.

Согласно данным генерального консульства Российской Федерации (РФ), во время пожара на судне находились 23 человека, среди которых 22 россиянина. В настоящее время известно о шести пострадавших гражданах России, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

"Травмы, в основном, люди получили из-за того, что их посекло стеклами (в результате взрывной волны, - ред.)", - рассказал собеседник "РИА Новости".

Причины взрыва в машинном отделении пока неизвестны.

"Сейчас судно ошвартовано в порту Пусана, будет стоять на ремонте. До этого в Корее был проведен небольшой ремонт, и судно вышло в рейс без груза", - добавил собеседник.