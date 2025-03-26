Біля берегів Південної Кореї загорілось російське судно, є постраждалі

Вранці 26 березня, за вісім кілометрів від порту Камчхон міста Пусан, Південна Корея, сталася пожежа на російському рефрежираторному судні Crystal Asia. Серед членів екіпажу є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

За словами представника компанії-судновласника "Транс Вінд Флот", пожежа на кораблі сталась через вибух в машинному відділенні.

Згідно з даними генерального консульства Російської Федерації (РФ), під час пожежі на судні перебували 23 людини, серед яких 22 росіянина. Наразі відомо про шістьох громадян Росії, що постраждали, двоє з яких перебувають у важкому стані.

"Травми, здебільшого, люди дістали через те, що їх посікло шибками (внаслідок вибухової хвилі, - ред.)", - розповів співрозмовник "РИА Новости".

Причини вибуху в машинному відділенні наразі невідомі.

"Зараз судно ошвартоване в порту Пусана, стоятиме на ремонті. До цього в Кореї було проведено невеликий ремонт, і судно вийшло в рейс без вантажу", - додав співрозмовник.