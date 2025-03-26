У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, есть пострадавшие
Утром 26 марта, в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан, Южная Корея, произошел пожар на российском рефрежираторном судне Crystal Asia. Среди членов экипажа есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
По словам представителя компании-судовладельца "Транс Винд Флот", пожар на корабле произошел из-за взрыва в машинном отделении.
Согласно данным генерального консульства Российской Федерации (РФ), во время пожара на судне находились 23 человека, среди которых 22 россиянина. В настоящее время известно о шести пострадавших гражданах России, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
"Травмы, в основном, люди получили из-за того, что их посекло стеклами (в результате взрывной волны, - ред.)", - рассказал собеседник "РИА Новости".
Причины взрыва в машинном отделении пока неизвестны.
"Сейчас судно ошвартовано в порту Пусана, будет стоять на ремонте. До этого в Корее был проведен небольшой ремонт, и судно вышло в рейс без груза", - добавил собеседник.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в прошлом году в российском Санкт-Петербурге столкнулись два корабля. Перед этим в Архангельской области произошел пожар на верхней палубе теплохода "М.В. Ломоносов".
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