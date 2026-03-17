Біля берегів Греції затонуло судно місії ЄС, є поранені

03:42 17.03.2026 Вт
3 хв
Наразі залишається відкритим головне питання: чому сучасне судно прикордонної служби ЄС пішло на дно?
Оксана Гапончук
Біля грецького острова Мегісті в Егейському морі затонув човен прикордонного агентства ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації Reuters та Вosphorus News.

Читайте також: "Плавучий Чорнобиль" у Середземному морі: Італія б’є на сполох через некерований російський танкер

Отож, в понеділок, 16 березня, сталася серйозна морська аварія за участю сил Frontex - агентства ЄС з безпеки зовнішніх кордонів. Так, човен, на борту якого перебувала дипломатична делегація та правоохоронці, раптово затонув.

Інцидент стався близько 16:20 за місцевим часом поблизу Мегісті, невеликого грецького острова, розташованого приблизно за два кілометри від материкової частини Туреччини. Острів також відомий як Кастелорізо.

Аварія сталася стрімко, проте і допомога надійшла вчасно. Людей, які опинилися у воді, підняли на борт екіпажі грецької берегової охорони та цивільного катамарана, що проходив поруч.

Даний інцидент привернув особливу увагу через склад пасажирів судна. Ще б пак, за даними грецької влади та агентства Reuters, на судні перебували п’ятеро людей:

  • посол Естонії в Греції Карін Ранну, а також три члени естонського екіпажу з Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA);
  • офіцер берегової охорони Греції, який працював у складі місії Frontex.

Усіх постраждалих було оперативно доправлено до медичного центру на острові Кастелорізо, де їм надали першу допомогу.

Згодом чотирьох травмованих евакуювали гелікоптером Super Puma військово-повітряних сил Греції до лікарні на острові Родос. Інформації про загиблих унаслідок інциденту немає.

Наразі грецькі служби проводять перевірку обставин аварії. Поки що невідомо, чи було це результатом технічної несправності, людської помилки чи складних погодних умов.

Тим часом, грецька громадська телерадіокомпанія ERT повідомила, що судно, можливо, вдарилося об конструкцію сухого доку під час входу в порт або виходу з нього, що призвело до наповнення водою.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна подякував грецьким рятувальникам і заявив, що естонська влада співпрацюватиме зі своїми грецькими колегами у розслідуванні.

Присутність Frontex

У Frontex також поки офіційно не коментували причини інциденту, однак відомо, що судно виконувало завдання в межах місії з охорони кордонів Європейського Союзу в Егейському морі.

Зазначимо, що Естонія з 2016 року направляє своїх фахівців і судна для участі в операціях прикордонного агентства ЄС Frontex у Греції. Агентство координує спільні патрулювання на зовнішніх кордонах Євросоюзу, зокрема в Егейському морі, де вже понад десять років проходять активні міграційні маршрути з Туреччини до Європи.

Акваторія поблизу острова Мегісті розташована в одному з найвужчих місць між грецькою та турецькою територіями. Через це район неодноразово опинявся в центрі суперечок між Грецією та Туреччиною щодо морських кордонів і повітряного простору.

Нагадаємо, в січні на півдні Філіппін затонув паром з сотнями людей на борту. Паром прямував до острова Джоло в провінції Сулу, коли, за попередньою інформацією, зіткнувся з технічними проблемами та затонув.

Раніше в РФ затонув паром з 15 членами екіпажу на борту. Це сталось на Кубані.

Новини
Стрибок цін на АЗС: штраф може сягнути 10%, АМКУ перевіряє змову
Стрибок цін на АЗС: штраф може сягнути 10%, АМКУ перевіряє змову
Аналітика
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою