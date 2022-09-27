Біля Аляски помітили військові кораблі Китаю та Росії, - AP

Пізніше виявилось, що крейсер був не один, оскільки раніше він пропливав приблизно за 86 миль (138 км) на північ від острова Киска на Алясці.

"Два інші китайські військово-морські кораблі і чотири російські військово-морські кораблі, включаючи есмінець, були помічені в одиночному строю", - йдеться у повідомленні.

Командувач Сімнадцятого округу берегової охорони контр-адмірал Натан Мур заявив, що США продовжать забезпечувати відсутність порушень інтересів країни в морському середовищі навколо Аляски.

Берегова охорона заявила, що керівні принципи операції "Frontier Sentinel" закликають реагувати на таку присустність, коли стратегічні конкуренти діють у водах США та навколо них.