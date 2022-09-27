У Аляски заметили военные корабли Китая и России, - AP

Позже оказалось, что крейсер был не один, поскольку раньше он проплывал примерно в 86 милях (138 км) к северу от острова Киска на Аляске.

"Два других китайских военно-морских корабля и четыре российских военно-морских корабля, включая эсминец, были замечены в одиночном строю", - говорится в сообщении.

Командующий Семнадцатым округом береговой охраны контр-адмирал Натан Мур заявил, что США продолжат обеспечивать отсутствие нарушений интересов страны в морской среде вокруг Аляски.

Береговая охрана заявила, что руководящие принципы операции "Frontier Sentinel" призывают реагировать на такую присутствие, когда стратегические конкуренты действуют в водах США и вокруг них.