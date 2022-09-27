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У Аляски заметили военные корабли Китая и России, - AP

Фото: Около Аляски заметили военные корабли Китая и России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Корабль береговой охраны США, выполнявший обычное патрулирование в Беринговом море, наткнулся на ракетный крейсер из Китая у Аляски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Позже оказалось, что крейсер был не один, поскольку раньше он проплывал примерно в 86 милях (138 км) к северу от острова Киска на Аляске.

"Два других китайских военно-морских корабля и четыре российских военно-морских корабля, включая эсминец, были замечены в одиночном строю", - говорится в сообщении.

Командующий Семнадцатым округом береговой охраны контр-адмирал Натан Мур заявил, что США продолжат обеспечивать отсутствие нарушений интересов страны в морской среде вокруг Аляски.

Береговая охрана заявила, что руководящие принципы операции "Frontier Sentinel" призывают реагировать на такую присутствие, когда стратегические конкуренты действуют в водах США и вокруг них.

Напомним, что Китай на учениях имитирует атаки на корабли ВМС США.

Еще в августе в России посягнули на Аляску и намекнули на ее "возвращение".

Также в течение августа было зафиксировано три случая, когда российские самолеты входили в зону ПВО Аляски.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайАляска