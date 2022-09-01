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Китай на учениях имитирует атаки на корабли ВМС США, - Reuters

Новина українською →
Пекин, Четверг 01 сентября 2022 11:49
Китай на учениях имитирует атаки на корабли ВМС США, - Reuters Фото: Китай в ходе учений имитирует атаки на корабли ВМС США (sina.cn)
Автор: Константин Широкун

Китай на учениях имитирует атаки на корабли ВМС США и стремится предотвратить приход иностранных сил на помощь Тайваню в случае войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китай продолжает укреплять свою боевую готовность к нападению на остров. Основное внимание в стратегии Пекина уделяется первой цепи островов, которая тянется от Японии через Тайвань, Филиппины и к Борнео, охватывая прибрежные моря Китая.

Военное руководство Тайваня ранее сообщало, что Китай может использовать специальных агентов, чтобы обезглавить тайваньские системы управления и повредить инфраструктуру, а также способен проводить электронные атаки, чтобы нарушить связь и системы управления.

Напомним, что Россия и Китай проводят военные учения "Восток". Они начнутся во вторник и пройдут на Дальнем Востоке России.

Ранее мы писали, что Китай начал военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20. Тем временем Пекин начал игнорировать звонки от Пентагона, а Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения.

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