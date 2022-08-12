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Еще одни самолет РФ вошел в зону ПВО Аляски: это третий инцидент за неделю

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Аляска, Пятница 12 августа 2022 02:23
Еще одни самолет РФ вошел в зону ПВО Аляски: это третий инцидент за неделю Фото: российский самолет вошел в зону ПВО Аляски (flickr com)
Автор: Артур Родивилов

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в четверг сообщило об еще одном, третьем случае, когда российский военный самолет залетал в зону идентификации противовоздушной обороны Аляски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В командовании отметили, что третий инцидент произошел между 8 и 10 августа, но отказались приводить подробности.

Там также распространили фото одного из предыдущих инцидентов, на котором виден российский самолет Ил-20.

Накануне NORAD сообщило о двух активных попытках разведывательных самолетов России проводить полеты в зоне ПВО Аляски.

Уточняется, что российская авиация не вошла в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Напомним, в июле спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пригрозил США планами "вернуть" Аляску с помощью псевдореферендума.

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