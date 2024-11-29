У більшості водойм України заборонять ловити раків: у чому причина і який штраф

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Чому ловити раків з 1 грудня заборонено

У Держрибагентстві розповіли, що заборона на вилов раків у більшості водойм України розпочнеться з 1 грудня 2024 року через:

період їх спарювання

виношування ікри

першу линьку

У Хмельницькому рибоохоронному патрулі підтвердили, що заборона на вилов річкових раків з 1 грудня діятиме у рибогосподарських водних об'єктах Хмельницької області.

Враховуючи рекомендації Інституту рибного господарства НААН України, заборона в регіоні триватиме до 30 червня 2025 року включно (при цьому в Держрибагентстві про точні дати заборони по областях пообіцяли розповісти дещо пізніше).

Уточнюється, що така заборона вводиться "з метою збереження та охорони популяції раків у період їх спарювання та виношування ікри".

Спеціалісти рибоохоронного патруля пояснили, що раки живуть від 20 до 50 років, а статевозрілими стають на третьому році життя (при досягненні довжини 7-8 см).

Їхнє спарювання відбувається при температурі води нижче 10°C, а плідність залежить від віку та розміру. В середньому ж одна самка рака може принести потомство в 300-400 екземплярів.

"Через два-три тижні після запліднення самка відкладає ікру під черевце для подальшого виношування, яке триває близько семи місяців. Зазвичай, вихід молоді відбувається у кінці травня - на початку червня, коли температура води досягає 21-23°C", - розповіли українцям.

Після цього у раків настає линька, під час якої вони скидають свій захисний панцир, що заважає повноцінно рости.

"Під час линьки вони скидають не лише панцир, а й хітинову оболонку очей та зябер. Линяють раки не у норах, а на відкритому просторі, тому в цей період вони менш всього захищені", - наголосили в рибоохоронному патрулі.

Які покарання "світять" недобросовісним рибалкам

За порушення правил рибальства в Україні передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 34 до 680 грн - із відшкодуванням завданих збитків.

Крім того, за незаконне добування водних біоресурсів - у разі завдання істотної шкоди - настає кримінальна відповідальність.

Санкція статті передбачає:

або штраф від 17 000 до 85 000 грн

або обмеження волі

або позбавлення волі строком до 3 років

При цьому порушник зобов'язаний відшкодувати завдані природі збитки.

За кожен незаконно добутий екземпляр рака доведеться сплатити збитки у розмірі 3 332 грн.

Насамкінець громадянам, які збираються на риболовлю, радять не забути ознайомитися з додатковими обмеженнями, які можуть бути встановлені на риболовлю у конкретному регіоні у зв'язку з воєнним станом.

Основні правила осінньо-зимової риболовлі

У Держрибагентстві нагадали, що осінньо-зимова риболовля - особливий вид рибальського мистецтва, який вимагає від рибалки:

вміння

витривалості

"На відміну від літнього лову, риболовля у цей період - справжнє випробування для духу та тіла. Тільки справжні ентузіасти, для яких це заняття не просто хобі, а спосіб життя, здатні насолодитися усіма його гранями", - додали у відомстві.

Зазначається, що отримати максимальне задоволення від риболовлі й не стати ненароком порушником можна, дотримуючись:

правил любительського рибальства

існуючих заборон на вилов водних біоресурсів у водоймах України

Так, дозволяється риболовля у цей період:

за межами зимувальних ям

зимовими вудками

жерлицями всіх видів (з криги)

нахлистовими, донними, поплавковими вудками (у разі відсутності льодового покриву)

спінінгами всіх видів - з використанням штучної або природної принади (загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку)

Тим часом забороняється в осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань у яких - від цівки до кінчика жала - перевищує 10 мм.

Впродовж всього року забороняється:

використання одинарних з'єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади

здійснення рибальства у спосіб багріння, глушіння, із використанням вибухових, отруйних, газоподібних, наркотичних речовин, іншими забороненими законодавством способами

Українцям нагадали також, що під час риболовлі рибалка повинен мати при собі засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів - для забезпечення самостійного контролю розмірів і ваги виловлених ним представників іхтіофауни.

Уточнюється, що добова норма вилову риби становить 3 кг + одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову.

Повний перелік мінімальних розмірів водних біоресурсів, які дозволені до вилову, можна переглянути у відповідному додатку до Правил любительського і спортивного рибальства.

Насамкінець українцям нагадали, що основні вимоги до рибалок можна переглянути у спеціально розробленому Держрибагентством Гіді рибалки-любителя.