В большинстве водоемов Украины запретят ловить раков: в чем причина и какой штраф

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Почему ловить раков с 1 декабря запрещено

В Госрыбагентстве рассказали, что запрет на вылов раков в большинстве водоемов Украины начнется с 1 декабря 2024 года из-за:

периода их спаривания

вынашивания икры

первой линьки

В Хмельницком рыбоохранном патруле подтвердили, что запрет на отлов речных раков с 1 декабря будет действовать в рыбохозяйственных водных объектах Хмельницкой области.

Учитывая рекомендации Института рыбного хозяйства НААН Украины, запрет в регионе продлится до 30 июня 2025 года включительно (при этом в Госрыбагентстве о точных датах запрета по областям пообещали рассказать несколько позже).

Уточняется, что такой запрет вводится "в целях сохранения и охраны популяции раков в период их спаривания и вынашивания икры".

Специалисты рыбоохранного патруля объяснили, что раки живут от 20 до 50 лет, а половозрелыми становятся на третьем году жизни (при достижении длины 7-8 см).

Их спаривание происходит при температуре воды ниже 10°C, а плодовитость зависит от возраста и размера. В среднем же одна самка рака может принести потомство в 300-400 экземпляров.

"Через две-три недели после оплодотворения самка откладывает икру под брюшко для дальнейшего вынашивания, которое длится около семи месяцев. Обычно выход молодежи происходит в конце мая - начале июня, когда температура воды достигает 21-23°C", - рассказали украинцам.

После этого у раков наступает линька, во время которой они сбрасывают свой защитный панцирь, мешающий полноценно расти.

"Во время линьки они сбрасывают не только панцирь, но и хитиновую оболочку глаз и жабр. Линяют раки не в норах, а на открытом пространстве, поэтому в этот период они меньше всего защищены", - подчеркнули в рыбоохранном патруле.

Какие наказания "светят" недобросовестным рыбакам

За нарушение правил рыболовства в Украине предусматривается административная ответственность в виде штрафа от 34 до 680 грн - с возмещением нанесенного ущерба.

Кроме того, за незаконное добывание водных биоресурсов - в случае причинения существенного вреда - наступает уголовная ответственность.

Санкция статьи предусматривает:

или штраф от 17 000 до 85 000 грн

или ограничение свободы

или лишение свободы сроком до 3 лет

При этом нарушитель обязан возместить нанесенный природе ущерб.

За каждый незаконно добытый экземпляр рака придется уплатить ущерб в размере 3 332 грн.

В заключение гражданам, которые собираются на рыбалку, советуют не забыть ознакомиться с дополнительными ограничениями, которые могут быть установлены на рыбалку в конкретном регионе в связи с военным положением.

Основные правила осенне-зимней рыбалки

В Госрыбагентстве напомнили, что осенне-зимняя рыбалка - особый вид рыболовного искусства, требующий от рыбака:

умения

выносливости

"В отличие от летней ловли, рыбалка в этот период - настоящее испытание для духа и тела. Только настоящие энтузиасты, для которых это занятие не просто хобби, а образ жизни, способны насладиться всеми его гранями", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что получить максимальное удовольствие от рыбалки и не стать ненароком нарушителем можно, соблюдая:

правила любительского рыболовства

существующие запреты на вылов водных биоресурсов в водоемах Украины

Так, разрешается рыбалка в этот период:

за пределами зимовальных ям

зимними удочками

жерлицами всех видов (со льда)

нахлыстовыми, донными, поплавковыми удочками (в случае отсутствия ледового покрова)

спиннингами всех видов - с использованием искусственной или природной приманки (общее количество крючков на которых не должно превышать 7 единиц на одного рыбака)

Тем временем запрещается в осенне-зимний период (от ледостава до ледохода) использование орудий лова, оснащенных крючками, расстояние в которых - от цевья до кончика жала - превышает 10 мм.

В течение всего года запрещается:

использование одинарных соединенных между собой, двойных и тройных крючков без блесны, природной или искусственной приманки

осуществление рыболовства способом багрения, глушения, с использованием взрывчатых, ядовитых, газообразных, наркотических веществ, другими запрещенными законодательством способами

Украинцам напомнили также, что во время рыбалки рыбак должен иметь при себе средства для измерения массы и длины водных биоресурсов - для обеспечения самостоятельного контроля размеров и веса выловленных им представителей ихтиофауны.

Уточняется, что суточная норма вылова рыбы составляет 3 кг + одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для отлова.

Полный перечень минимальных размеров водных биоресурсов, разрешенных к вылову, можно просмотреть в соответствующем приложении к Правилам любительского и спортивного рыболовства.

В заключение украинцам напомнили, что основные требования к рыбакам можно пересмотреть в специально разработанном Госрыбагентством Гиде рыбака-любителя.