Українцям в деяких областях загрожують нові штрафи: про що йдеться

З четверга, 10 жовтня 2024 року, у водоймах карпатського регіону України стартує заборона на вилов форелі - у період її нересту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

В яких областях і як довго триватиме заборона

Згідно з інформацією Держрибагентства, заборона на вилов форелі запроваджується у водоймах в межах:

Закарпатської області

Івано-Франківської області

Львівської області

Чернівецької області

Основана мета такого заходу - забезпечити охорону й збереження у належному стані середовища існування, шляхів міграції та місць природного відтворення аборигенного виду лососевих (струмкової форелі або пструга).

Заборона на вилов цієї риби у вищезазначених областях триватиме до 1 березня 2025 року.

Заборона на вилов форелі стартує з 10 жовтня (інфографіка: darg.gov.ua)

Які штрафи загрожують недобросовісним рибалкам

Українцям розповіли, що за вилов струмкової форелі або пструга (інша назва цього виду форелі) під час заборони передбачено:

покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності

відшкодування нанесених рибному господарству збитків

Уточнюється, що компенсація за одну особину незаконно виловленої струмкової форелі становить 7 225 грн.

"Закликаємо рибалок відповідально ставитися до нерестуючої струмкової форелі та дотримуватися встановлених обмежень", - наголосили у Держрибагентстві.

Насамкінець рибалкам пояснили, що робити, якщо така рибина раптом все ж таки потрапила на гачок - обережно випустити її назад у водойму (адже майбутнє популяцій цих аборигенних мешканців карпатських водойм залежить від спільних дій людей).