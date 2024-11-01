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Сезонні зміни для рибалок. Де українцям заборонили ловити рибу та як не отримати штраф

П'ятниця 01 листопада 2024 06:00
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Сезонні зміни для рибалок. Де українцям заборонили ловити рибу та як не отримати штраф Ловити рибу в зимувальних ямах заборонено з 1 листопада (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 1 листопада 2024 року, в Україні забороняється вилов риби у зимувальних ямах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Facebook.

Зміст

Де саме заборонено ловити рибу з 1 листопада

Згідно з повідомленням Держрибагентства, з 1 листопада 2024 року в українських водоймах розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах.

Така заборона триватиме до початку нерестового періоду у 2025 році:

  • для охорони водних біоресурсів
  • для створення сприятливих умов зимівлі водних біоресурсів

Уточнюється, що територіальними управліннями Держрибагентства було видано відповідні накази - із зазначенням переліків та меж зимувальних ям (де вилов риби заборонено):

Як можна рибалити, щоб не отримати штраф

У Держрибагентстві розповіли, що риболовля у цей період дозволяється українцям поза межами зимувальних ям:

  • зимовими вудками
  • жерлицями всіх видів (з криги)
  • нахлистовими, донними, поплавковими вудками (у разі відсутності льодового покриву)
  • спінінгами всіх видів - з використанням штучної або природної принади (загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку)

Водночас рибалкам нагадали, що в осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань в яких - від цівки до кінчика жала - перевищує 10 мм.

"Впродовж усього року забороняється використання одинарних з'єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади", - додали у держагентстві.

Уточнюється, що за недотримання зазначених норм передбачено:

  • покарання - від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності
  • відшкодування нанесених рибному господарству збитків

Сезонні зміни для рибалок. Де українцям заборонили ловити рибу та як не отримати штрафСезонні зміни для рибалок. Де українцям заборонили ловити рибу та як не отримати штраф

Допис Держрибагентства (скриншот: facebook.com/dargua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про заборону на вилов форелі у водоймах карпатського регіону України (в межах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей).

За вилов струмкової форелі або пструга (інша назва цього виду форелі) під час заборони передбачене покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Читайте також, як українцям можна ловити раків, щоб не отримати штраф.

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