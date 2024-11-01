Сезонні зміни для рибалок. Де українцям заборонили ловити рибу та як не отримати штраф
Відсьогодні, 1 листопада 2024 року, в Україні забороняється вилов риби у зимувальних ямах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Facebook.
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Де саме заборонено ловити рибу з 1 листопада
Згідно з повідомленням Держрибагентства, з 1 листопада 2024 року в українських водоймах розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах.
Така заборона триватиме до початку нерестового періоду у 2025 році:
- для охорони водних біоресурсів
- для створення сприятливих умов зимівлі водних біоресурсів
Уточнюється, що територіальними управліннями Держрибагентства було видано відповідні накази - із зазначенням переліків та меж зимувальних ям (де вилов риби заборонено):
- у Вінницькій області
- у Волинській області
- у Дніпропетровській області
- у Донецькій області
- у Житомирській області
- у Закарпатській області
- у Запорізькій області
- в Івано-Франківській області
- у Київській області
- у Кіровоградській області
- у Львівській області
- у Миколаївській області
- в Одеській області
- у Полтавській області
- у Рівненській області
- у Сумській області
- у Тернопільській області
- у Харківській області
- у Херсонській області
- у Хмельницькій області
- у Черкаській області
- у Чернівецькій області
- у Чернігівській області
Як можна рибалити, щоб не отримати штраф
У Держрибагентстві розповіли, що риболовля у цей період дозволяється українцям поза межами зимувальних ям:
- зимовими вудками
- жерлицями всіх видів (з криги)
- нахлистовими, донними, поплавковими вудками (у разі відсутності льодового покриву)
- спінінгами всіх видів - з використанням штучної або природної принади (загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку)
Водночас рибалкам нагадали, що в осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань в яких - від цівки до кінчика жала - перевищує 10 мм.
"Впродовж усього року забороняється використання одинарних з'єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади", - додали у держагентстві.
Уточнюється, що за недотримання зазначених норм передбачено:
- покарання - від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності
- відшкодування нанесених рибному господарству збитків
Допис Держрибагентства (скриншот: facebook.com/dargua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про заборону на вилов форелі у водоймах карпатського регіону України (в межах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей).
За вилов струмкової форелі або пструга (інша назва цього виду форелі) під час заборони передбачене покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.
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