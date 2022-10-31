Більшість запущених по Україні ракет збиті силами ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Схід".

"Нагадаємо, під час ракетного удару заборонено викладати фото та відео роботи нашої ППО! Більшість ворожих ракет збито, але небезпека повторних ударів продовжується. Зберігаємо спокій та довіряємо професіоналам, проте заходи безпеки не ігноруємо!", - йдеться у повідомленні повітряного командування.

Сьогодні вранці армія РФ атакувала українські міста ракетами. Зокрема у столиці під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько десятка вибухів. Частину ракет було знищено силами протиповітряної оборони, проте деякі з них потрапили до об'єктів інфраструктури.

Внаслідок атаки на Київ без світла та води залишилася частина міста. КМДА прозвітувала про початок роботи комунальних служб на місці аварій для відновлення послуг. Повітряна тривога у Києві пролунала о 7 ранку.

Усі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії 31 жовтня – читайте у добірці РБК-Україна.

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