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Большинство запущенных по Украине ракет сбиты силами ПВО

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Киев, Понедельник 31 октября 2022 10:02
Большинство запущенных по Украине ракет сбиты силами ПВО Фото: силы ПВО сбили большинство российских ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские силы ПВО во время утреннего массированного ракетного удара сбили большинство ракет, которые были запущены российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Восток".

"Напомним, во время ракетного удара запрещено выкладывать фото и видео работы нашей ПВО! Большинство вражеских ракет сбито, но опасность повторных ударов продолжается. Сохраняем спокойствие и доверяем профессионалам, однако меры безопасности не игнорируем!", - говорится в сообщении воздушного командования.

Сегодня утром армия РФ атаковала украинские города ракетами. В частности, в столице во время масштабной воздушной тревоги насчитали около десятка взрывов. Часть ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны, однако некоторые из них попали в объекты инфраструктуры.

В результате атаки на Киев без света и воды осталась часть города. КГГА отчиталась о начале работы коммунальных служб на месте аварий для возобновления услуг. Воздушная тревога в Киеве прозвучала в 7 утра.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России 31 октября – читайте в подборке РБК-Украина.

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