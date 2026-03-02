Більшість українців не вірять в успіх переговорів та проти виведення ЗСУ з Донбасу, - КМІС

За словами соціологів, переважна більшість українців - 70% - не вірять, що нинішні тристоронні перемовини між США, РФ та Україною приведуть до сталого миру.

"Вірять - 25%. Решта 5% не визначилися із своєю думкою. Порівняно з серединою січня 2026 року жодних змін з цього питання не відбулося", - йдеться у повідомленні.

Фото: скріншот з опитування КМІС

Крім того, як випливає з опитування, 57% респондентів категорично проти виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

Загалом готові підтримати таку пропозицію 36% (переважно неохоче), ще 7% не визначилися або відмовилися відповідати.

У КМІС нагадали, що вперше поставили це запитання в середині січня 2026 року, повторили - наприкінці січня та ще раз - у середині лютого.

Наприкінці січня 52% були категорично проти такої ініціативи, а 40% - загалом готові підтримати її. У середині січня ці показники становили відповідно 54% і 38%.

Соціологи зазначають, що за останній місяць суттєвих змін у громадських настроях не відбулося. Зокрема, не зафіксовано зростання готовності погоджуватися на виведення військ.

Якщо аналізувати баланс відповідей (частка тих, хто категорично проти, мінус частка тих, хто загалом згодні), то в середині лютого він становить +21% проти +12% наприкінці січня та +15% у середині січня.

Окремо в КМІС підкреслили, що в запитанні не йшлося про офіційне визнання Донбасу частиною Росії чи остаточну відмову України від цих територій. Імовірно, у разі прямого формулювання такої умови рівень підтримки був би нижчим.

Опитування проводилося 12-24 лютого 2026 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Опитано 2004 респондентів у віці 18 років і старших.