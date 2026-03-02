Большинство украинцев не верят в успех переговоров и против вывода ВСУ с Донбасса, - КМИС

По словам социологов, подавляющее большинство украинцев - 70% - не верят, что нынешние трехсторонние переговоры между США, РФ и Украиной приведут к устойчивому миру.

"Верят - 25%. Остальные 5% не определились со своим мнением. По сравнению с серединой января 2026 года никаких изменений по этому вопросу не произошло", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот из опроса КМИС

Кроме того, как следует из опроса, 57% респондентов категорически против вывода украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

В целом готовы поддержать такое предложение 36% (преимущественно неохотно), еще 7% не определились или отказались отвечать.

В КМИС напомнили, что впервые задали этот вопрос в середине января 2026 года, повторили - в конце января и еще раз - в середине февраля.

В конце января 52% были категорически против такой инициативы, а 40% - в целом готовы поддержать ее. В середине января эти показатели составляли соответственно 54% и 38%.

Социологи отмечают, что за последний месяц существенных изменений в общественных настроениях не произошло. В частности, не зафиксирован рост готовности соглашаться на вывод войск.

Если анализировать баланс ответов (доля тех, кто категорически против, минус доля тех, кто в целом согласны), то в середине февраля он составляет +21% против +12% в конце января и +15% в середине января.

Отдельно в КМИС подчеркнули, что в вопросе не шла речь об официальном признании Донбасса частью России или окончательном отказе Украины от этих территорий. Вероятно, в случае прямой формулировки такого условия уровень поддержки был бы ниже.

Опрос проводился 12-24 февраля 2026 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Опрошено 2004 респондента в возрасте 18 лет и старше.