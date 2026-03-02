ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Большинство украинцев не верят в успех переговоров и против вывода ВСУ с Донбасса, - КМИС

Понедельник 02 марта 2026 11:45
UA EN RU
Большинство украинцев не верят в успех переговоров и против вывода ВСУ с Донбасса, - КМИС Фото: большинство украинцев не верят в успех переговоров и против вывода ВСУ с Донбасса (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Большинство украинцев (70%) не верят, что нынешние переговоры приведут к длительному миру. Также более половины опрошенных против вывода войск с Донбасса даже при условии получения гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Читайте также: "Я в них верю": Буданов заинтриговал заявлением о переговорах с РФ

По словам социологов, подавляющее большинство украинцев - 70% - не верят, что нынешние трехсторонние переговоры между США, РФ и Украиной приведут к устойчивому миру.

"Верят - 25%. Остальные 5% не определились со своим мнением. По сравнению с серединой января 2026 года никаких изменений по этому вопросу не произошло", - говорится в сообщении.

Большинство украинцев не верят в успех переговоров и против вывода ВСУ с Донбасса, - КМИСФото: скриншот из опроса КМИС

Кроме того, как следует из опроса, 57% респондентов категорически против вывода украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

В целом готовы поддержать такое предложение 36% (преимущественно неохотно), еще 7% не определились или отказались отвечать.

В КМИС напомнили, что впервые задали этот вопрос в середине января 2026 года, повторили - в конце января и еще раз - в середине февраля.

В конце января 52% были категорически против такой инициативы, а 40% - в целом готовы поддержать ее. В середине января эти показатели составляли соответственно 54% и 38%.

Социологи отмечают, что за последний месяц существенных изменений в общественных настроениях не произошло. В частности, не зафиксирован рост готовности соглашаться на вывод войск.

Если анализировать баланс ответов (доля тех, кто категорически против, минус доля тех, кто в целом согласны), то в середине февраля он составляет +21% против +12% в конце января и +15% в середине января.

Отдельно в КМИС подчеркнули, что в вопросе не шла речь об официальном признании Донбасса частью России или окончательном отказе Украины от этих территорий. Вероятно, в случае прямой формулировки такого условия уровень поддержки был бы ниже.

Опрос проводился 12-24 февраля 2026 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Опрошено 2004 респондента в возрасте 18 лет и старше.

Мирные переговоры

Напомним, с начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров с Россией.

Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.

Россия настаивает на выводе украинских войск, Украина предлагает заморозить позиции по линии фронта, а США выступают за создание на этих территориях свободной экономической зоны.

Как пишет издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники, следующий раунд переговоров, должен состояться 4-5 марта и он станет решающим.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о новом раунде переговоров с РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой