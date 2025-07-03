Більшість - українська: у Міноборони розкрили статистику нової зброї на фронті

Як розповіли у відомстві, у переліку кодифікованих зразків ОВТ у червні найбільше безпілотних авіаційних комплексів різних типів та призначення - близько 50. А також інженерних засобів, боєприпасів - більшість для дронів, наземних роботизованих комплексів - понад 10. Всі ці зразки ОВТ - вітчизняного виробництва.

"Відзначається помітний прогрес у кількості допущених цього року до використання у Силах оборони нових зразків БпАК з керуванням по оптоволокну. Від початку року – понад 70 зразків", - сказано у повідомленні.

У Міноборони зауважили, що українські виробники демонструють високі темпи розробки та виробництва новітнього озброєння - лише з початку 2025 року до експлуатації було допущено понад 600 зразків озброєння та військової техніки. Для порівняння, за аналогічний період 2024-го ця цифра становила трохи більше 300.

Лідером за приростом став сегмент безпілотників - до арсеналу додано понад 270 нових моделей, що майже втричі більше, ніж торік. Також було кодифіковано вісім нових зразків бронетехніки та бойових модулів, понад 60 зразків засобів радіоелектронної боротьби та розвідки. Окрім цього, до переліку новинок увійшли майже 30 інженерних засобів та понад 30 наземних роботизованих комплексів.