Большинство - украинское: в Минобороны раскрыли статистику нового оружия на фронте

Как рассказали в ведомстве, в перечне кодифицированных образцов ВВТ в июне больше всего беспилотных авиационных комплексов различных типов и назначения - около 50. А также инженерных средств, боеприпасов - большинство для дронов, наземных роботизированных комплексов - более 10. Все эти образцы ВВТ - отечественного производства.

"Отмечается заметный прогресс в количестве допущенных в этом году к использованию в Силах обороны новых образцов БпАК с управлением по оптоволокну. С начала года - более 70 образцов", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что украинские производители демонстрируют высокие темпы разработки и производства новейшего вооружения - только с начала 2025 года к эксплуатации было допущено более 600 образцов вооружения и военной техники. Для сравнения, за аналогичный период 2024-го эта цифра составляла чуть более 300.

Лидером по приросту стал сегмент беспилотников - в арсенал добавлено более 270 новых моделей, что почти втрое больше, чем в прошлом году. Также было кодифицировано восемь новых образцов бронетехники и боевых модулей, более 60 образцов средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Кроме этого, в перечень новинок вошли почти 30 инженерных средств и более 30 наземных роботизированных комплексов.