Більшість ракет збито: у Повітряних силах розкрили деталі комбінованого удару РФ

"Противник атакував 24 балістичними ракетами "Іскандер-М/С-300" із Брянської, Воронезької, Ростовської областей РФ, ТОТ Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69, а також 219 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів", - зазначили у Повітряних силах.

У ЗСУ зазначили, що основними напрямками удару були Київ, Харків, Дніпро та Одеса. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 213 повітряних цілей.

Сили ППО ліквідували:

1 5 балістичних ракет "Іскандер-М/С-300";

"Іскандер-М/С-300"; керовану авіаційну ракету Х-59/69 ;

; 197 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів.

Також зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих на 14 локаціях.