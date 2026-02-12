Більшість ракет збито: у Повітряних силах розкрили деталі комбінованого удару РФ

Російські війська вночі атакували Україну ударними дронами, крилатою ракетою та балістикою. Сили ППО ліквідували більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Противник атакував 24 балістичними ракетами "Іскандер-М/С-300" із Брянської, Воронезької, Ростовської областей РФ, ТОТ Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69, а також 219 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів", - зазначили у Повітряних силах.
У ЗСУ зазначили, що основними напрямками удару були Київ, Харків, Дніпро та Одеса. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 213 повітряних цілей.
Сили ППО ліквідували:
Також зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих на 14 локаціях.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ на Київ без теплопостачання залишилися загалом 3700 будинків, а близько 107 тисяч родин – тимчасово без світла.
Окрім того, війська РФ атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Є значні руйнування, ремонт потребуватиме тривалого часу.
