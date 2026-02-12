ua en ru
Чт, 12 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни атакували енергообʼєкт ДТЕК на Одещині: є значні руйнування

Одеська область, Четвер 12 лютого 2026 09:05
UA EN RU
Росіяни атакували енергообʼєкт ДТЕК на Одещині: є значні руйнування Фото: росіяни атакували енергообʼєкт ДТЕК на Одещині (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська в ніч на 12 лютого атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Є значні руйнування, ремонт потребуватиме тривалого часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Читайте також: Руїни на енергооб'єкті, серед поранених - немовля: все про атаку на Київ, Дніпро та Одесу

"Це вже 31-ша велика підстанція нашої компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог. Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану", - овідомили у ДТЕК.

Наразі енергетики та рятуальники трацюють на місці ударі, триває розбір завалів.

"Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання - повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", - зазначили в компанії.

Обстріл України 12 лютого

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого російські війська нанесли комбінований удар балістикою та дронами одразу по кількох регіонах України. Під атакою були Київ, Одеса та Дніпро.

Зокрема, росіяни атакували Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Зафіксовано 3 локації з наслідками та пошкодженнями - усі у Дніпровському та Дарницькому районах.

Також росіяни атакували Одещину, використавши ударними безпілотниками. Так, в Одеському районі пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Окрім того, внаслідок обстрілу зруйновано фасад та дах багатоквартирного будинку, виникли пожежі на території ринку та супермаркету, зайнялися 15 приватних автомобілей.

Ворог також масовано атакував Дніпро і район ракетами та безпілотниками. Поранення отримали четверо людей, серед них немовля та 4-річна дівчинка. Через атаку сталося кілька займань. Пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та авто.

Детальніше про наслідки масованого обстрілу РФ по Україні в ніч на 12 лютого - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
Потрапили в житловий будинок: стали відомі наслідки атаки на Київ
Потрапили в житловий будинок: стали відомі наслідки атаки на Київ
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ