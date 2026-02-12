RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Большинство ракет сбито: в Воздушных силах раскрыли детали комбинированного удара РФ

Фото: в Воздушных силах раскрыли детали комбинированного удара РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Украину ударными дронами, крылатой ракетой и баллистикой. Силы ПВО ликвидировали большинство вражеских целей.

"Противник атаковал 24 баллистическими ракетами "Искандер-М/С-300" из Брянской, Воронежской, Ростовской областей РФ, ВОТ Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69, а также 219 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов", - отметили в Воздушных силах.

В ВСУ отметили, что основными направлениями удара были Киев, Харьков, Днепр и Одесса. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 213 воздушных целей.

Силы ПВО ликвидировали:

  • 15 баллистических ракет "Искандер-М/С-300";
  • управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 197 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов.

Также зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых на 14 локациях.

Напомним, в результате массированной атаки РФ на Киев без теплоснабжения остались в целом 3700 домов, а около 107 тысяч семей - временно без света.

Кроме того, войска РФ атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Есть значительные разрушения, ремонт потребует длительного времени.

Больше подробностей о последствиях ночной атаки россиян на Украину - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныПВООбстрел КиеваВторжение России в Украину