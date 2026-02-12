Большинство ракет сбито: в Воздушных силах раскрыли детали комбинированного удара РФ

Российские войска ночью атаковали Украину ударными дронами, крылатой ракетой и баллистикой. Силы ПВО ликвидировали большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Читайте также: Руины на энергообъекте, среди раненых - младенец: все об атаке на Киев, Днепр и Одессу
"Противник атаковал 24 баллистическими ракетами "Искандер-М/С-300" из Брянской, Воронежской, Ростовской областей РФ, ВОТ Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69, а также 219 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов", - отметили в Воздушных силах.
В ВСУ отметили, что основными направлениями удара были Киев, Харьков, Днепр и Одесса. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 213 воздушных целей.
Силы ПВО ликвидировали:
Также зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых на 14 локациях.
Напомним, в результате массированной атаки РФ на Киев без теплоснабжения остались в целом 3700 домов, а около 107 тысяч семей - временно без света.
Кроме того, войска РФ атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Есть значительные разрушения, ремонт потребует длительного времени.
Больше подробностей о последствиях ночной атаки россиян на Украину - в материале РБК-Украина.