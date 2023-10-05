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Більшість полонених росіян хочуть повернутися додому, - розвідка

Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Більшість російських окупантів, яких взяли у полон українські захисники, хотіли б повернутися додому.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Більшість полонених (росіян - ред.) хотіли б повернутися. Так чи інакше йдеться про обмеження волі", - сказав він.

При цьому Юсов наголосив, що українські табори для військовополонених є зразковими стосовно багатьох ситуацій. Тим більше, якщо їх порівнювати з тими умовами, в яких перебувають українські полонені захисники на території держави-агресора.

Попри це більшість загарбників зголошуються повертатися додому.

Полонені росіяни

Раніше у ГУР розповідали, що завдяки успішним діям ЗСУ щодня в український полон потрапляють десятки російських солдатів та офіцерів.

До того ж, після того, як російський пілот перегнав до України вертоліт Мі-8, кількість росіян, які хочуть здатися в полон, зросла на 70%.

Також нагадаємо, що нещодавно українська розвідка провела спецоперацію "Бариня", в ході якої завербували російського кадрового військового. Він вивів ще 11 загарбників, які теж захотіли здатися у полон.

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ГУР