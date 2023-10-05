Большинство пленных россиян хотят вернуться домой, - разведка

"Большинство пленных (россиян - ред.) хотели бы вернуться. Так или иначе речь идет об ограничении свободы", - сказал он.

При этом Юсов подчеркнул, что украинские лагеря для военнопленных являются образцовыми в отношении многих ситуаций. Тем более если их сравнивать с теми условиями, в которых находятся украинские пленные защитники на территории государства-агрессора.

Несмотря на это, большинство захватчиков соглашаются возвращаться домой.

Пленные россияне

Ранее в ГУР рассказывали, что благодаря успешным действиям ВСУ каждый день в украинский плен попадают десятки российских солдат и офицеров.

К тому же, после того, как российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8, количество россиян, желающих сдаться в плен, выросло на 70%.

Также напомним, что недавно украинская разведка провела спецоперацию "Барыня", в ходе которой завербовали российского кадрового военного. Он вывел еще 11 захватчиков, rкоторые тоже захотели сдаться в плен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.