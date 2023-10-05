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Большинство пленных россиян хотят вернуться домой, - разведка

Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Большинство российских оккупантов, которых взяли в плен украинские защитники, хотели бы вернуться домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Большинство пленных (россиян - ред.) хотели бы вернуться. Так или иначе речь идет об ограничении свободы", - сказал он.

При этом Юсов подчеркнул, что украинские лагеря для военнопленных являются образцовыми в отношении многих ситуаций. Тем более если их сравнивать с теми условиями, в которых находятся украинские пленные защитники на территории государства-агрессора.

Несмотря на это, большинство захватчиков соглашаются возвращаться домой.

Пленные россияне

Ранее в ГУР рассказывали, что благодаря успешным действиям ВСУ каждый день в украинский плен попадают десятки российских солдат и офицеров.

К тому же, после того, как российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8, количество россиян, желающих сдаться в плен, выросло на 70%.

Также напомним, что недавно украинская разведка провела спецоперацию "Барыня", в ходе которой завербовали российского кадрового военного. Он вывел еще 11 захватчиков, rкоторые тоже захотели сдаться в плен.

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ГУР