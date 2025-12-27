Більшість областей з графіками: в "Укренерго" повідомили про відключення 28 грудня

Зазначається, що в більшості регіонів України протягом усієї доби 28 грудня будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Також паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Причина обмежень - наслідки російських масованих терактів проти енергетики, зокрема масштабного ракетно-дронового теракту 27 грудня. Кількість одночасно задіяних черг не розкривається.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Окремо в "Укренерго" зупинилися на Києві, де зберігається важка ситуація внаслідок російського теракту 27 грудня. За заявою компанії, в столиці та в Київській області ведуть відновлювальні роботи.

"У Києві та Київській області продовжують вимушено застосовуватись аварійні відключення. Відновлювальні роботи на всіх пошкоджених енергооб’єктах тривають", - сказано у заяві "Укренерго".