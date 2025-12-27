UA

Більшість областей з графіками: в "Укренерго" повідомили про відключення 28 грудня

Ілюстративне фото: відключення зберігаються в більшості регіонів (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 28 грудня продовжать діяти графіки відключень електроенергії для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. Вимкнення світла будуть у більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що в більшості регіонів України протягом усієї доби 28 грудня будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Також паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Причина обмежень - наслідки російських масованих терактів проти енергетики, зокрема масштабного ракетно-дронового теракту 27 грудня. Кількість одночасно задіяних черг не розкривається.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Окремо в "Укренерго" зупинилися на Києві, де зберігається важка ситуація внаслідок російського теракту 27 грудня. За заявою компанії, в столиці та в Київській області ведуть відновлювальні роботи.

"У Києві та Київській області продовжують вимушено застосовуватись аварійні відключення. Відновлювальні роботи на всіх пошкоджених енергооб’єктах тривають", - сказано у заяві "Укренерго".

 

Нагадаємо, що в ніч на 27 грудня російські окупанти влаштували черговий масований ракетно-дроновий теракт проти України. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив 40 ракет і 519 безпілотників. Сили ППО збили та придушили 503 повітряні цілі противника - 30 ракет і 474 ворожих дронів.

Головним напрямком атаки для окупантів стали Київ і Київська область. В результаті обстрілів наслідки зафіксовані в семи районах столиці, є жертви російського теракту. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Внаслідок російського теракту без світла та опалення залишилось понад 40% житлових будинків Києва та частини Обухівського району - це сотні тисяч абонентів. Комунальні та екстрені служби працюють цілодобово, щоб ліквідувати наслідки, але точні терміни відновлення світла та опалення поки що невідомі.

