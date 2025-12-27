Большинство областей с графиками: в "Укрэнерго" сообщили об отключении 28 декабря

Отмечается, что в большинстве регионов Украины в течение всех суток 28 декабря будут применяться графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Также параллельно будут действовать графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

Причина ограничений - последствия российских массированных терактов против энергетики, в частности масштабного ракетно-дронового теракта 27 декабря. Количество одновременно задействованных очередей не раскрывается.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Отдельно в "Укрэнерго" остановились на Киеве, где сохраняется тяжелая ситуация в результате российского теракта 27 декабря. По заявлению компании, в столице и в Киевской области ведут восстановительные работы.

"В Киеве и Киевской области продолжают вынужденно применяться аварийные отключения. Восстановительные работы на всех поврежденных энергообъектах продолжаются", - говорится в заявлении "Укрэнерго".