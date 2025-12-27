Большинство областей с графиками: в "Укрэнерго" сообщили об отключении 28 декабря

В Украине 28 декабря продолжат действовать графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. Отключения света будут в большинстве областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" в Telegram.
Отмечается, что в большинстве регионов Украины в течение всех суток 28 декабря будут применяться графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Также параллельно будут действовать графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
Причина ограничений - последствия российских массированных терактов против энергетики, в частности масштабного ракетно-дронового теракта 27 декабря. Количество одновременно задействованных очередей не раскрывается.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
Отдельно в "Укрэнерго" остановились на Киеве, где сохраняется тяжелая ситуация в результате российского теракта 27 декабря. По заявлению компании, в столице и в Киевской области ведут восстановительные работы.
"В Киеве и Киевской области продолжают вынужденно применяться аварийные отключения. Восстановительные работы на всех поврежденных энергообъектах продолжаются", - говорится в заявлении "Укрэнерго".
Напомним, что в ночь на 27 декабря российские оккупанты устроили очередной массированный ракетно-дроновой теракт против Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил 40 ракет и 519 беспилотников. Силы ПВО сбили и подавили 503 воздушные цели противника - 30 ракет и 474 вражеских дронов.
Главным направлением атаки для оккупантов стали Киев и Киевская область. В результате обстрелов последствия зафиксированы в семи районах столицы, есть жертвы российского теракта. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
В результате российского теракта без света и отопления осталось более 40% жилых домов Киева и части Обуховского района - это сотни тысяч абонентов. Коммунальные и экстренные службы работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия, но точные сроки восстановления света и отопления пока неизвестны.