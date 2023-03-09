Більшість країн світу чекають на перемогу України у війні, - Єрмак

"Більшість країн світу, навіть ті, хто не може голосно про це говорити, чекають нашої перемоги. Треба зробити так, щоб вони не тільки між собою про це говорили, а й допомагали нам обрізати шляхи обходу антиросійських санкцій", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував запровадити п'ятирічне перемир'я по всьому світу, маючи на увазі й Україну. Тим не менш, мексиканський лідер підкреслив, що його країна не вводитиме санкції проти Росії.

В Україні таку "мирну ініціативу" розкритикували, заявивши, що такий план вигідний лише Кремлю.

Раніше повідомлялося, що президенти Аргентини та Колумбії запропонували подвоїти дипломатію для припинення війни РФ проти України.

Додамо, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує залучити до "формули світу" якнайбільшу кількість країн, у тому числі представників Латинської Америки, Африканського контингенту, Індії та Китаю.

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