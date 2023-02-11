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Лідери Аргентини та Колумбії запропонували "подвоїти дипломатію" для припинення вогню в Україні

Новость на русском →
Субота 11 лютого 2023 02:40
Лідери Аргентини та Колумбії запропонували "подвоїти дипломатію" для припинення вогню в Україні Фото: президент Колумбії Густаво Петро (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президенти Аргентини та Колумбії Альберто Фернандес та Густаво Петро виступили за активізацію заходів щодо досягнення припинення вогню в Україні. На їхню думку, для цього необхідно "подвоїти дипломатичні зусилля".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну статтю президентів, опубліковану в Le Monde .

Як вважають глави двох держав, війна дозволила США зміцнити НАТО, а також знову об'єднати Європу в рамках гегемоністської суперечки Китаєм.

У зв'язку з цим, згідно зі статтею, Фернандес та Петро закликають активізувати дипломатичні зусилля для встановлення припинення вогню та проведення мирних переговорів відповідно до прохань Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН), Папи Франциска або президентів Аргентини, Колумбії та Бразилії.

Автори матеріалу також підтримують ініціативи щодо переслідування винних у воєнних злочинах в Україні в рамках Міжнародного кримінального суду.

На їхню думку, потрібно зуміти сформулювати спільну відповідь гуманітарної допомоги та справедливого відновлення України, яка не поглиблює відносини залежності та політики блоків.

При цьому у статті практично не згадується Росія як агресор, який розв'язав війну.

Нагадаємо, що президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви запропонував обговорити з лідерами Росії, Китаю, Індонезії, Індії та США необхідність досягнення миру в Україні. Білий дім відкинув цю ініціативу та нагадали, що жодних переговорів про Україну без України США не вестимуть.

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