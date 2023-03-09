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Большинство стран мира ждут победы Украины в войне, - Ермак

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Большинство стран мира сейчас ждут победы Украины в войне. Даже те, которые не могут громко об этом говорить.

Об этом в разговоре с журналистами рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Большинство стран мира, даже те, кто не может громко об этом говорить, ждут нашей победы. Надо сделать так, чтобы они не только между собой об этом говорили, но и помогали нам обрезать пути обхода антироссийских санкций", - сказал он.

Напомним, ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил ввести пятилетнее перемирие по всему миру, имея в виду и Украину. Тем не менее мексиканский лидер подчеркнул, что его страна не будет вводить санкции против России.

В Украине такую "мирную инициативу" раскритиковали, заявив, что такой план выгоден только Кремлю.

Ранее сообщалось, что президенты Аргентины и Колумбии предложили удвоить дипломатию для прекращения войны РФ против Украины.

Добавим, что ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает привлечь к "формуле мира" как можно большее количество стран, в том числе представителей Латинской Америки, Африканского контингента, Индии и Китая.

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Андрей ЕрмакВойна России против Украины