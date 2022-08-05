Президент Мексики предложил ввести пятилетнее перемирие по всему миру

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил прекратить все военные конфликты и торговые войны как минимум на пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Excelsior .

По словам президента, мир в последнее время столкнулся со множеством кризисов - пандемия, война в Украине, напряженность вокруг Тайваня, торможение экономического роста, глобальная инфляция и т. д. Чтобы противостоять этому необходимо перемирие.

Точкой отсчета начала такого периода мексиканский лидер предлагает считать прекращения боевых действий в Украине.

Он отметил, что с подобной инициативой может выступить Организация Объединенных Наций. По словам президента, "перемирие" должно коснуться как обычных войн, так и торговых.

"Стимулировать производительную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях развития", - такие действия предложил президент Мексики в ответ на глобальные вызовы.