Більшість країн Євросоюзу відмовились від участі у Раді миру Трампа, - FT

За даними видання, багато хто в Європі побоюється, що Рада миру відтіснить на другий план ООН, як майданчик для врегулювання глобальних конфліктів.

Як пояснили співрозмовники FT, додаткові побоювання у Євросоюзі також викликало запрошення до структури російського диктатора Володимира Путіна.

Про створення Ради миру президент США оголосив 16 січня. До виконавчого комітету увійшли держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер та колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер.