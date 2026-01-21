Більшість країн Євросоюзу відмовились від участі у Раді миру Трампа, - FT

Більшість країн Європейського Союзу відхилили запрошення президента США Дональда Трампа увійти в до Ради миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними видання, багато хто в Європі побоюється, що Рада миру відтіснить на другий план ООН, як майданчик для врегулювання глобальних конфліктів.
Як пояснили співрозмовники FT, додаткові побоювання у Євросоюзі також викликало запрошення до структури російського диктатора Володимира Путіна.
Про створення Ради миру президент США оголосив 16 січня. До виконавчого комітету увійшли держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер та колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер.
Нагадаємо, 15 січня Дональд Трамп оголосив про плани створити так звану Раду миру, яка мала б опікуватися наглядом за післявоєнним управлінням Сектором Гази.
Згодом Трамп надіслав офіційні запрошення лідерам держав світу з пропозицією взяти участь у роботі Ради миру щодо Гази. Загалом такі запрошення отримали представники 49 країн, а також Європейська комісія.
У неділю, 18 січня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що Дональд Трамп запросив Будапешт долучитися до діяльності новоствореної Ради миру.
Вже наступного дня, 19 січня, у Росії заявили, що Сполучені Штати звернулися до російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією увійти до складу Ради миру з питань Гази.
Водночас Норвегія відмовилася від участі в Раді миру, ініційованій Дональдом Трампом, зазначивши, що ця ідея не відповідає принципам Організації Об’єднаних Націй.
Також повідомлялось, що Канада може увійти до Ради миру Дональда Трампа, але не готова платити 1 млрд доларів за участь у ній.