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Більшість біженців планують повернутися додому: коли та за яких умов

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Україна, Понеділок 17 жовтня 2022 13:02
Більшість біженців планують повернутися додому: коли та за яких умов Фото: біженці планують повернутися в Україну після закінчення війни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У жовтні 2022 року 85% українських біженців висловлюють намір повернутися додому: 21% - найближчим часом, 19% - хочуть повернутися, але ще почекають, 45% - повернуться, але після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Лише 6% зазначили, що вже не повернуться додому.

У порівнянні із липнем ц.р. зросла кількість тих, хто планує повертатися негайно, та зменшилася тих, хто повернеться після війни або ж взагалі не повернеться.

Більшість біженців планують повернутися додому: коли та за яких умов

За даними опитування, дещо зросла кількість респондентів, які змушені були покинути місце постійного проживання з 24 лютого 2022 року. Ріст відбувається за рахунок зростання кількості внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних регіонів.

Більшість біженців планують повернутися додому: коли та за яких умов

Опитування проведене 8-9 жовтня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 30 серпня 2022 року кількість перетинів кордону з Україною з 24 лютого 2022 року становила 12 млн осіб, при цьому в Україну повернулося 5,3 млн осіб.

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