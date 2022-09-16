В правительстве назвали численность населения Украины на начало 2022 года

Численность населения Украины по состоянию на 1 января 2022 года составила 34,5 млн человек. Такие данные для подготовки госбюджета предоставила Государственная служба статистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год (№8000) .

В документе, который подготовило Министерство финансов, также сообщается о внешней миграции граждан Украины по причине рисков безопасности. "По данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 августа 2022 года количество пересечений границы с Украиной с 24 февраля 2022 года составляло 12 млн человек, при этом в Украину вернулось 5,3 млн человек", - говорится в документе.