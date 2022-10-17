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Большинство беженцев планируют вернуться домой: когда и при каких условиях

Новина українською →
Украина, Понедельник 17 октября 2022 13:02
Большинство беженцев планируют вернуться домой: когда и при каких условиях Фото: беженцы планируют вернуться в Украину по окончании войны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В октябре 2022 года 85% украинских беженцев выражают намерение вернуться домой: 21% - в ближайшее время, 19% - хотят вернуться, но еще подождут, 45% - вернутся, но после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Только 6% отметили, что уже не вернутся домой.

По сравнению с июлем т.г. возросло количество тех, кто планирует возвращаться немедленно, и уменьшилось тех, кто вернется после войны или вообще не вернется.

Большинство беженцев планируют вернуться домой: когда и при каких условиях

По данным опроса, несколько возросло количество респондентов, вынужденных покинуть место постоянного проживания с 24 февраля 2022 года. Рост происходит за счет роста количества внутри перемещенных лиц из восточных и южных регионов.

Большинство беженцев планируют вернуться домой: когда и при каких условиях

Опрос проведен 8-9 октября 2022 по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 августа 2022 количество пересечений границы с Украиной с 24 февраля 2022 составляло 12 млн человек, при этом в Украину вернулось 5,3 млн человек.

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