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Більшість американців за збільшення допомоги Україні, - представник Держдепу

Україна, П'ятниця 16 лютого 2024 13:02
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Більшість американців за збільшення допомоги Україні, - представник Держдепу Фото: США виділять допомогу Україні, оскільки більшість американців схвалюють (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський

Конгрес США схвалить надання допомоги Україні, оскільки для цього є як двопартійна підтримка, так і схвалення громадян.

Про це представник Державного департаменту США Деніель Сайзек сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"По-перше, двопартійна підтримка України в Конгресі зберігається. І більшість американців підтримують додаткову допомогу Україні. Тому очікується, що Конгрес зрештою схвалить новий пакет", - сказав він.

За його словами, є різні варіанти та можливості. "Процес іде, на жаль, повільно, але це є частиною нашої демократичної системи. Я не можу передбачити терміни", - повідомив представник Держдепу.

При цьому Сайзек наголосив, що США також вітає схвалення Євросоюзом додаткової допомоги Україні. "І США, і Європа мають повністю підтримувати Україну. Це дає можливість Україні захистити себе. І адміністрація президента Байдена розуміє ситуацію в Україні зараз, і що Україні потрібний новий пакет допомоги", - додав він.

Відповідаючи на запитання, як швидко США можуть надати Україні допомогу після рішення Конгресу, Сайзек сказав, що "це може бути дуже швидко".

"США мають можливість діяти майже відразу. Я не експерт з дій Пентагону, але вони знають, що потрібно зробити. Вони вже зробили. Варто зазначити, що США вже надали 74 млрд доларів підтримки Україні, уряд США та наш Департамент оборони розуміють, як це зробити і вони готові одразу надати цю допомогу", - додав він.

Допомога Україні

США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні через розбіжності між республіканцями та демократами у Конгресі.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США підтримав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України у документі передбачено понад 60 млрд доларів.

Однак Палата представників Конгресу США після дискусій щодо законопроекту про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню вирішила вирушити на перерву до 28 лютого. Документ так і не було проголосовано.

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