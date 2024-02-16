Большинство американцев за увеличение помощи Украине, - представитель Госдепа

Конгресс США одобрит выделение помощи Украине, поскольку для этого есть как двухпартийная поддержка, так и одобрение граждан.

Об этом представитель Государственного департамента США Дэниель Сайзек сказал в интервью РБК-Украина .

"Во-первых, двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе сохраняется. И большинство американцев поддерживают дополнительную помощь Украине. Потому ожидается, что Конгресс в конечном итоге одобрит новый пакет", - сказал он.

По его словам, есть разные варианты и возможности. "Процесс идет, к сожалению, медленно, но это часть нашей демократической системы. Я не могу предсказать сроки", - сообщил представитель Госдепа.

При этом Сайзек отметил, что США также приветствует одобрение Евросоюзом дополнительной помощи Украине. "И США, и Европа должны полностью поддерживать Украину. Это дает возможность Украине защитить себя. И администрация президента Байдена понимает ситуацию в Украине сейчас, и что Украине нужен новый пакет помощи", - добавил он.

Отвечая на вопрос, как быстро США могут оказать Украине помощь после решения Конгресса, Сайзек сказал, что "это может быть очень-очень быстро".

"США имеют возможность действовать почти сразу. Я не эксперт по действиям Пентагона, но они знают, что нужно сделать. Они уже сделали. Стоит отметить, что США уже предоставили 74 млрд долларов поддержки Украине, правительство США и наш Департамент обороны понимают, как это сделать и они готовы сразу предоставить эту помощь", - добавил он.

Помощь Украине

США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине из-за разногласий между республиканцами и демократами в Конгрессе.

Напомним, 13 февраля Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины в документе предусмотрено более 60 млрд долларов.

Однако Палата представителей Конгресса США после дискуссий по законопроекту о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню решила отправиться на перерыв до 28 февраля. Документ так и не был проголосован.