Більшість американців вважають Трампа "небезпечним диктатором"

Більшість американців вважають Дональда Трампа "небезпечним диктатором", який становить загрозу демократії. Вони вважають, що президент уже перевищив свої повноваження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Результати опитування, опубліковані 29 квітня, на 100-й день перебування Трампа при владі, є останньою ознакою того, що він втрачає підтримку своєї імміграційної та економічної політики - двох питань, які значною мірою вплинули на його обрання.

Згідно з опитуванням, проведеним безпартійним Інститутом досліджень громадської релігії (PRRI), лише четверо з десяти американців висловили позитивне ставлення до Трампа після його перших 100 днів на посаді президента.

А 52% погодилися з твердженням про те, що Трамп "є небезпечним диктатором, чию владу слід обмежити, перш ніж він зруйнує американську демократію", йдеться в опитуванні.



Невдоволення американців

Опитування виявило найбільше невдоволення спробами Трампа провести масові депортації, запровадити всеосяжні мита, посилити контроль над університетами та звільнити або скоротити понад 100 тисяч федеральних службовців.

"Більшість американців розглядають Трампа як диктатора, і я думаю, що більшість американців занепокоєні тим, що американська демократія перебуває під загрозою", - заявила Axios генеральна директорка PRRI Мелісса Декман.

З іншого боку, 81% опитаних республіканців заявили, що, як і раніше, вважають, що "Трамп - сильний лідер, якому слід надати необхідну йому владу для відновлення величі Америки".

Опитування проводили з 28 лютого до 20 березня. Опитування засноване на репрезентативній вибірці з 5025 дорослих, які є частиною Ipsos' Knowledge Panel. Похибка вибірки становить +/- 1,69 відсоткових пункти.