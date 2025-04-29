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Трамп стикається з рекордним падінням рейтингів, але не все погано для президента США

США, Вівторок 29 квітня 2025 08:52
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Трамп стикається з рекордним падінням рейтингів, але не все погано для президента США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Нереалістичні обіцянки і посилена поляризація суспільства ведуть до стрімкого падіння рейтингів Дональда Трампа. Але він залишається впливовою фігурою завдяки контролю над Конгресом.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "100 днів хаосу. Як Трамп змінює правила гри для Америки та світу".

Згідно з опитуванням ABC News, Washington Post та Ipsos, лише 39% американців схвалюють роботу Трампа на посаді. Це на 6 % менше, ніж у лютому і є антирекордом для перших 100 днів президентів США. Прикметно, що попередній антирекорд встановив сам Трамп під час своєї першої каденції.

У падінні рейтингів президента немає нічого дивного, адже після кожних виборів він зіштовхується із поляризацією суспільства. Але у випадку Трампа воно більше, ніж зазвичай, через надмірну радикальність американського президента, сказав в коментарі РБК-Україна голова "Інституту Американістики" Владислав Фарапонов.

Крім того, Трамп цілеспрямовано грає на поляризацію американського суспільства, постійно протиставляючи себе попередній адміністрації Джо Байдена та Демократичній партії загалом - тобто, грубо кажучи, ледь не половині американського суспільства.

Злий жарт із Трампом грає нереальність багатьох обіцянок, які він зробив перед виборами, сказав виданню Володимир Дубовик.

"Головним чином це пов’язано з нереалістичними очікуваннями. Кожен вкладав щось своє, коли підтримав Трампа на виборах. Врешті решт, якщо будуть і надалі накопичуватись проблеми з цінами, доступністю ліків та медичного обслуговування тощо - це спричинить тривалий спад рейтингу", - зазначив експерт.

Але за його словами, Трамп може спокійно залишатись впливовим президентом і при низьких рейтингах, оскільки контролює також і Конгрес, принаймні до проміжних виборів 2026 року.

Нагадаємо, рейтинг схвалення Трампа впав з лютого на 6 відсоткових пунктів до 39%. Водночас 55% американців висловили несхвалення. Особливо загрозливою для Трампа є негативна оцінка економічної ситуації, оскільки 72% опитаних вважають, що його економічна політика найближчим часом може призвести до рецесії.

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Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
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