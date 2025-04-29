Большинство американцев считают Трампа "опасным диктатором"

Большинство американцев считают Дональда Трампа "опасным диктатором", представляющим угрозу демократии. Они полагают, что президент уже превысил свои полномочия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Результаты опроса, опубликованные 29 апреля, на 100-й день пребывания Трампа у власти, являются последним признаком того, что он теряет поддержку своей иммиграционной и экономической политики - двух вопросов, которые в значительной степени повлияли на его избрание.

Согласно опросу, проведенному беспартийным Институтом исследований общественной религии (PRRI), только четверо из десяти американцев выразили положительное отношение к Трампу после его первых 100 дней на посту президента.

А 52% согласились с утверждением о том, что Трамп "является опасным диктатором, чью власть следует ограничить, прежде чем он разрушит американскую демократию", говорится в опросе.



Недовольство американцев

Опрос выявили наибольшее недовольство попытками Трампа провести массовые депортации, ввести всеобъемлющие пошлины, усилить контроль над университетами и уволить или сократить более 100 тысяч федеральных служащих.

"Большинство американцев рассматривают Трампа как диктатора, и я думаю, что большинство американцев обеспокоены тем, что американская демократия находится под угрозой", - заявила Axios генеральный директор PRRI Мелисса Декман.

С другой стороны, 81% опрошенных республиканцев заявили, что по-прежнему считают, что "Трамп - сильный лидер, которому следует предоставить необходимую ему власть для восстановления величия Америки".

Опрос проводился с 28 февраля по 20 марта. Опрос основан на репрезентативной выборке из 5025 взрослых, которые являются частью Ipsos' Knowledge Panel. Погрешность выборки составляет +/- 1,69 процентных пункта.