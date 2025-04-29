Большинство американцев считают Трампа "опасным диктатором"
Большинство американцев считают Дональда Трампа "опасным диктатором", представляющим угрозу демократии. Они полагают, что президент уже превысил свои полномочия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Результаты опроса, опубликованные 29 апреля, на 100-й день пребывания Трампа у власти, являются последним признаком того, что он теряет поддержку своей иммиграционной и экономической политики - двух вопросов, которые в значительной степени повлияли на его избрание.
Согласно опросу, проведенному беспартийным Институтом исследований общественной религии (PRRI), только четверо из десяти американцев выразили положительное отношение к Трампу после его первых 100 дней на посту президента.
А 52% согласились с утверждением о том, что Трамп "является опасным диктатором, чью власть следует ограничить, прежде чем он разрушит американскую демократию", говорится в опросе.
Недовольство американцев
Опрос выявили наибольшее недовольство попытками Трампа провести массовые депортации, ввести всеобъемлющие пошлины, усилить контроль над университетами и уволить или сократить более 100 тысяч федеральных служащих.
"Большинство американцев рассматривают Трампа как диктатора, и я думаю, что большинство американцев обеспокоены тем, что американская демократия находится под угрозой", - заявила Axios генеральный директор PRRI Мелисса Декман.
С другой стороны, 81% опрошенных республиканцев заявили, что по-прежнему считают, что "Трамп - сильный лидер, которому следует предоставить необходимую ему власть для восстановления величия Америки".
Опрос проводился с 28 февраля по 20 марта. Опрос основан на репрезентативной выборке из 5025 взрослых, которые являются частью Ipsos' Knowledge Panel. Погрешность выборки составляет +/- 1,69 процентных пункта.
Рейтинги Трампа
Напомним, в феврале Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов".
Однако уже неделю спустя он не помнил об этом. "Разве я это говорил, я не могу поверить, что я мог такое сказать", - сказал Трамп.
Трамп также утверждал, что у Зеленского рейтинг поддержки в Украине 4%, хотя в реальности он был около 50%, а после слов Трампа вырос еще больше.
У самого же Трампа рейтинг упал рекордно низко - до 39%.
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