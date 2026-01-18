Більшість американців проти військових дій Трампа в Гренландії: опитування CBS

За даними видання, 86 відсотків американців не схвалюють ідею використання військової сили для захоплення Гренландії, а лише 30 відсотків підтримали б купівлю острова за федеральні кошти.

Навіть серед прихильників президента США Дональда Трампа, включно з республіканцями, ідея силового захоплення Гренландії викликає опір, незважаючи на те, що вони підтримують зміцнення позицій США на світовій арені.

Що стосується наслідків потенційного захоплення Гренландії, більшість респондентів вважає, що це призведе до виходу США з НАТО та глобальної нестабільності.

Деякі учасникик опитування бачать у цьому демонстрацію сили перед Росією та Китаєм і можливий доступ до природних ресурсів.