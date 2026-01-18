В США сенатори засудили "тарифні погрози" Трампа союзникам по НАТО
В Сенаті США двопартійна група виступила із засудженням на адресу президента Дональда Трампа, який пригрозив ввести мита проти низки країн НАТО через питання Гренландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенаторів, опубліковану на сайті комітету Сенату США із закордонних справ.
Автори заяви - сенатор від Демократичної партії Джин Шахін та сенатор від республіканців Том Тілліс. Вони опублікували заяву від імени двопартійної групи спостерігачів Сенату в НАТО, де засудили погрозу Трампа ввести мита проти Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Данії та Норвегії.
"Вони є нашими союзниками по НАТО, які воювали разом з нами, гинули разом з нами і зробили Америку безпечнішою та процвітаючою", - сказано у документі.
Сенатори також заявили, що США не мають потреби здійснювати придбання Гренландії за великі гроші, або захоплювати острів військовою силою. Данія та Гренландія і без того готові співпрацювати з США в питанні безпеки в Арктиці та інших пріоритетів.
"Коли ми знову зберемося з нашими колегами з Сенату, ми передамо точки зору, які поділяють данські та гренландські урядовці, а також корінні жителі, які щодня живуть реаліями Гренландії", - зазначається у заяві.
Водночас наполягання Трампа на захопленні Гренландії несуть виключно шкоду для США, а погрози впровадити тарифи загрожують в першу чергу американським підприємствам. Така риторика з боку Вашингтона може порадувати лише російського диктатора Володимира Путіна та його союзника, китайського керівника Сі Цзіньпіна.
"Наші союзники заслуговують на краще, так само як і американський народ, який чітко висловив свою незгоду з цією хибною політикою. Багато американців вже стурбовані вартістю життя, ці тарифи призведуть до підвищення цін як для сімей, так і для бізнесу. Ми закликаємо адміністрацію відмовитися від погроз і перейти до дипломатії", - резюмували сенатори.
Трамп погрожує тарифами
Нагадаємо, що 17 січня Трамп пообіцяв запровадити мита на товари європейських союзників. Тарифи торкнуться низки країн та будуть діяти доти, доки США не буде дозволено викупити Гренландію.
Так, з 1 лютого 2026 року набудуть чинності 10% мита на товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії та Великої Британії (до того ж на ці країни вже поширюються мита, які було введено ще раніше). Якщо США не отримають Гренландію до 1 червня 2026 року, то мита збільшаться до 25%.
Після цього анонсу низка європейських лідерів виступили із відповідними заявами, в яких було сказано, що вони готові дати спільну відповідь на тарифні погрози Трампа. Серед іншого, в Євросоюзі планують зупинити реалізацію торгової угоди між блоком та Сполученими Штатами. На тлі погроз Трампа Брюссель більше не бачить перспектив цієї угоди.