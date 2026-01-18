В США сенатори засудили "тарифні погрози" Трампа союзникам по НАТО

В Сенаті США двопартійна група виступила із засудженням на адресу президента Дональда Трампа, який пригрозив ввести мита проти низки країн НАТО через питання Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенаторів, опубліковану на сайті комітету Сенату США із закордонних справ.

Автори заяви - сенатор від Демократичної партії Джин Шахін та сенатор від республіканців Том Тілліс. Вони опублікували заяву від імени двопартійної групи спостерігачів Сенату в НАТО, де засудили погрозу Трампа ввести мита проти Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Данії та Норвегії.

"Вони є нашими союзниками по НАТО, які воювали разом з нами, гинули разом з нами і зробили Америку безпечнішою та процвітаючою", - сказано у документі.

Сенатори також заявили, що США не мають потреби здійснювати придбання Гренландії за великі гроші, або захоплювати острів військовою силою. Данія та Гренландія і без того готові співпрацювати з США в питанні безпеки в Арктиці та інших пріоритетів.

"Коли ми знову зберемося з нашими колегами з Сенату, ми передамо точки зору, які поділяють данські та гренландські урядовці, а також корінні жителі, які щодня живуть реаліями Гренландії", - зазначається у заяві.

Водночас наполягання Трампа на захопленні Гренландії несуть виключно шкоду для США, а погрози впровадити тарифи загрожують в першу чергу американським підприємствам. Така риторика з боку Вашингтона може порадувати лише російського диктатора Володимира Путіна та його союзника, китайського керівника Сі Цзіньпіна.

"Наші союзники заслуговують на краще, так само як і американський народ, який чітко висловив свою незгоду з цією хибною політикою. Багато американців вже стурбовані вартістю життя, ці тарифи призведуть до підвищення цін як для сімей, так і для бізнесу. Ми закликаємо адміністрацію відмовитися від погроз і перейти до дипломатії", - резюмували сенатори.