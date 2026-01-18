Большинство американцев против военных действий Трампа в Гренландии: опрос CBS

Большинство американцев выступают против использования США военной силы для захвата Гренландии. Лишь треть готова поддержать покупку острова за федеральные средства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
По данным издания, 86 процентов американцев не одобряют идею использования военной силы для захвата Гренландии, а лишь 30 процентов поддержали бы покупку острова за федеральные средства.
Даже среди сторонников президента США Дональда Трампа, включая республиканцев, идея силового захвата Гренландии вызывает сопротивление, несмотря на то, что они поддерживают укрепление позиций США на мировой арене.
Что касается последствий потенциального захвата Гренландии, большинство респондентов считает, что это приведет к выходу США из НАТО и глобальной нестабильности.
Некоторые участники опроса видят в этом демонстрацию силы перед Россией и Китаем и возможный доступ к природным ресурсам.
Напомним, что восемь стран НАТО обнародовали совместное заявление в ответ на угрозы Трампа о введении тарифов. Лидеры союзников считают, что такие действия подрывают трансатлантические отношения.
Угрозы Трампа также осудили сенаторы США - двухпартийная группа в Сенате выразила несогласие с планами президента ввести пошлины против ряда стран НАТО из-за спора по Гренландии, подчеркнув, что так поступать с союзниками недопустимо.
Мы писали, что 17 января Трамп объявил о намерении ввести пошлины на товары европейских союзников, поддерживающих Данию, пока США не смогут получить контроль над Гренландией. Он подчеркнул, что если США не получат Гренландию до 1 июня 2026 года, тарифы вырастут до 25 процентов.
В ответ на эти заявления европейские лидеры подтвердили готовность к совместным мерам против тарифных угроз Трампа. В частности, в ЕС рассматривают приостановление торгового соглашения с США, поскольку Брюссель больше не видит перспектив его реализации из-за подобных угроз.