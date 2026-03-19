Більшість американців переконані, що Трамп може ввести війська до Ірану, - опитування

Загальний рівень підтримки війни також залишається низьким: її схвалюють близько 37% американців, тоді як 59% виступають проти.

Серед прихильників Трампа підтримка дій адміністрації вища: 77% республіканців схвалюють удари США по Ірану. Водночас серед демократів цей показник становить лише 6%, а серед незалежних виборців - 28%.

Водночас частина американців допускає обмежену військову участь. Зокрема, 34% респондентів підтримують розгортання невеликої кількості сил спеціального призначення, серед республіканців таких - 63%.

Однак більшість - 55% - виступають проти будь-якого введення наземних військ незалежно від масштабу операції.

Рейтинг Дональда Трампа, за даними опитування, залишився на рівні 40% і майже не змінився після початку військових дій.

Війна в Ірані та розкол у США

На тлі війни в Ірані у США загострюються внутрішні суперечності щодо доцільності конфлікту. Зокрема, голова Контртерористичного центру Джо Кент подав у відставку, звинувативши адміністрацію Дональда Трампа у розв'язанні війни, а сенатори готують публічний допит керівників розвідки щодо причин конфлікту та оцінок загроз