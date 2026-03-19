Більшість американців переконані, що Трамп може ввести війська до Ірану, - опитування

Близько 65% американців вважають, що президент США Дональд Трамп може віддати наказ про введення військ в Іран, однак підтримують таке рішення лише 7% громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Reuters/Ipsos.
Загальний рівень підтримки війни також залишається низьким: її схвалюють близько 37% американців, тоді як 59% виступають проти.
Серед прихильників Трампа підтримка дій адміністрації вища: 77% республіканців схвалюють удари США по Ірану. Водночас серед демократів цей показник становить лише 6%, а серед незалежних виборців - 28%.
Водночас частина американців допускає обмежену військову участь. Зокрема, 34% респондентів підтримують розгортання невеликої кількості сил спеціального призначення, серед республіканців таких - 63%.
Однак більшість - 55% - виступають проти будь-якого введення наземних військ незалежно від масштабу операції.
Рейтинг Дональда Трампа, за даними опитування, залишився на рівні 40% і майже не змінився після початку військових дій.
На тлі війни в Ірані у США загострюються внутрішні суперечності щодо доцільності конфлікту. Зокрема, голова Контртерористичного центру Джо Кент подав у відставку, звинувативши адміністрацію Дональда Трампа у розв'язанні війни, а сенатори готують публічний допит керівників розвідки щодо причин конфлікту та оцінок загроз
Водночас, за даними The Wall Street Journal, частина радників Трампа закликає завершити війну на тлі зростання цін на нафту та ризиків її затягування.
Дискусію підсилюють і сумніви щодо самої загрози з боку Ірану: директорка національної розвідки Тулсі Габбард не озвучила частину промови про відсутність спроб відновити ядерну програму, знищення якої Трамп називає головною метою війни.